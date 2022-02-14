Общество

В Острове планируют возродить обучение швейному делу

Власти Островского района совместно с ведущими швейными предприятиями муниципалитета и Островским многопрофильным колледжем намерены реализовать проект по возрождению в городе обучения швейному делу. Соответствующую инициативу обсудил глава района Дмитрий Быстров в ходе встречи с гендиректоров швейного предприятия «Кампотекс» Верой Григорьевой, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации района.

Руководитель фабрики пояснила, что ее производство столкнулось с нехваткой кадров. Предприятие планирует расширить мощности и открыть в Острове фирменный магазин по продаже собственных швейных изделий. Планируется создать порядка 50 новых рабочих мест.

Однако, из-за нехватки местных кадров часть сотрудников приходится доставлять из Пскова. При этом предприятие готово самостоятельно обучать всех желающих. Заработная плата в зависимости от интенсивности и сложности труда составляет порядка 25-40 тысяч рублей.

Дмитрий Быстров предложил провести совместную встречу с директором Островского многопрофильного колледжа и обсудить возможность возрождения обучения швейному делу. По мнению главы района, важно уделить пристальное внимание профессиональной ориентации среди учеников старших классов. Для этого нужно организовать экскурсии школьников на предприятие.