Жителям Псковского района предлагают сдать мазок на COVID-19 в мобильном ФАПе

В целях улучшения качества оказания медицинской помощи населению в период повышенной заболеваемости ОРВИ для жителей деревень Борисовичи и Родина Псковского района на неделе с 14 по 20 февраля организована работа медицинской бригады на мобильном комплексе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной администрации.
Фото из архива ПЛН
Работа медицинской бригады на мобильном комплексе пройдет по следующему графику:
Жители микрорайонов могут обратиться за медицинской помощью, проконсультироваться со специалистами и сдать мазки на COVID-19 при наличии имеющихся симптомов, пояснили в администрации.