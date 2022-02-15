Общество

Жителям Псковского района предлагают сдать мазок на COVID-19 в мобильном ФАПе

В целях улучшения качества оказания медицинской помощи населению в период повышенной заболеваемости ОРВИ для жителей деревень Борисовичи и Родина Псковского района на неделе с 14 по 20 февраля организована работа медицинской бригады на мобильном комплексе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной администрации.

Фото из архива ПЛН

Работа медицинской бригады на мобильном комплексе пройдет по следующему графику:

15 февраля с 13:00 до 17:00 специалисты будут работать в деревне Родина (улица Владимирская, Никольская). Место парковки – улица Никольская, 6 (большая стоянка около детского сада «Семицветик»);

16 февраля с 13:00 до 17:00 бригада приедет в деревню Борисовичи (улица Венская, Пражская). Место парковки – улицы Венская, 4 (противоположная сторона дома);

17 февраля с 13:00 до 17:00 мобильный комплекс будет также находиться в деревне Борисовичи (улица Балтийская). Место парковки – возле домов №16 и №16а на улице Балтийская со стороны Ледового дворца.

Жители микрорайонов могут обратиться за медицинской помощью, проконсультироваться со специалистами и сдать мазки на COVID-19 при наличии имеющихся симптомов, пояснили в администрации.