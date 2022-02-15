Общество

Псковские работодатели предлагают самые низкие зарплаты в СЗФО - исследование

Псковские работодатели предлагают самые низкие зарплаты в СЗФО. Как такому выводу пришли специалисты службы исследования hh.ru, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

В среднем по СЗФО работодатели предлагают 56 400 рублей, по России – 52 500 рублей.

Лидером рейтинга по уровню зарплат стал Санкт-Петербург – средняя предлагаемая зарплата в январе здесь составила почти 60 000 рублей. Наиболее высокие в Северной столице зарплаты наблюдаются в сфере «ИТ, телеком» (74 000 рублей), «Добыча сырья» (67 500 рублей), «Строительство, недвижимость» (65 000 рублей) и «Автобизнес» (63 900 рублей).

На втором месте среди регионов СЗФО – Ненецкий АО, где средняя предлагаемая зарплата составляет 57 900 рублей. Здесь по уровню зарплат лидируют «Безопасность» (67 300 рублей), «Медицина и фармацевтика» (61 200 рублей) «Административный персонал» (65 000 рублей).

На третьем месте по уровню зарплатного предложения находится Мурманская область – 51 700 рублей. Наиболее высокий доход в этом регионе предлагают в сферах «Автомобильный бизнес» (61 900 рублей), «Добыча сырья» (58 900 рублей), «Производство» (56 800 рублей), «Транспорт и логистика» (54 600 рублей).

«С другой стороны, есть также топ-3 регионов СЗФО, где средняя предлагаемая зарплата даже ниже чем средняя по стране: Псковская, Новгородская и Калининградская области», - добавили в пресс-службе.