Общество

Аналитики сделали подборку необычных вакансий в Псковской области

С начала года работодатели Псковской области разместили более 4 000 новых вакансий. Компании массово ищут кассиров, консультантов, администраторов, курьеров, водителей и работников из сферы фитнеса, и красоты. При этом есть запрос и на необычных и редких специалистов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru.

Эксперты проанализировали актуальные вакансии и выяснили, какие необычные специалисты нужны сейчас в Псковской области. Например, ряд редких вакансий касается рабочего и обслуживающего персонала, в регионе требуется проводник пассажирских вагонов, зарплата - от 40 000 рублей на руки.

Еще один пример вакансии, которая встречается достаточно редко – испытатель электрических машин, аппаратов и приборов, зарплата - от 25 000 рублей (до вычета налогов). Работодатель среди прочего гарантирует возможность получить бесплатное обучение. «Можно повысить разряд, получить вторую профессию, пройти школу мастера или молодого инженера», - отмечает компания.

Аналитики заметили, что в обществе растет спрос на домашний персонал. Все чаще становятся нужны специалисты, которые могли бы позаботиться о детях или больных родственниках, например, няня-домработница на зарплату до 40 000 рублей на руки.

Работодатели из швейной отрасли ищут конструктора-модельера и готовы платить от 40 000 рублей (до вычета налогов). В должностные обязанности войдет: конструирование моделей женской одежды из текстильных и трикотажных материалов, а также создание и градация лекал одежды по эскизу дизайнера.

Научная сфера также требует новых работников. Так, ИТ-компании нужен консультант поиска по математике и физике. Работодателю нужен человек с опытом научно-исследовательской деятельности и работы с материалами из области математики и физики. Также компания отмечает, что возможны варианты с удаленной работой и частичной занятостью, можно совмещать с учебой или другой работой. Также работа доступна для соискателей с инвалидностью. Другой компании нужен лаборант, который будет работать с микроорганизмами 3-4 группы патогенности.

Копирайтер со знанием английского языка, пишущий на тему о криптовалюте, может получать от 20 000 рублей на руки, также работодатели обещает, что кроме оклада работнику будет выплачиваться мотивационная часть, которая зависит от количества переведенных статей и копирайтинга.

Тайный покупатель нужен ИТ-компании. Будущий сотрудник будет добывать сведения об организациях. Компания гарантирует, что работник сможет самостоятельно планировать время выполнения задач, при надобности совмещать работу и учебу, а оплата будет идти исходя из количества выполненных задач.