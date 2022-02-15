Общество

Условия отказа от QR-кодов при посещении вуза озвучили в ПсковГУ

Псковский государственный университет перейдет на пропускной режим без предъявления QR-кода, когда от коронавируса будут привиты 80% студентов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

«По достижении показателя 80% обучающихся с иммунным статусом ПсковГУ вернется в обычный пропускной режим», - говорится в сообщении.

На сегодняшний день медицинский отвод от вакцинации имеют 1,9% студентов, 4,7% переболели коронавирусом, вакцинированы 67,3% учащихся.

Ранее сообщалось, что непривитых студентов ПсковГУ предупредили о блокировке электронных пропусков.