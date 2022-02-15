Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Тест-драйв ПЛН Geely Coolray
миссия выполнима ищем подарки
семейный отдых на открытом воздухе
«Псковэнергосбыт» о влиянии ключевой ставки на размер пеней
ЖКХ коммунальный ликбез
личный кабинет абонента «Псковэнергосбыта»
Мир изысканных ароматов «Лаб Фрагранс»
Телефон прямого эфира 56-73-72
вакцинация подростков
 
 
 
ещё Общество 15.02.2022 14:194 В Псковской области выявили почти 900 новых случаев инфицирования COVID-19 16.02.2022 10:280 Условия отказа от QR-кодов при посещении вуза озвучили в ПсковГУ 16.02.2022 10:000 Новые правила выплаты надбавки к пенсии за «сельский стаж» разъяснили псковичам 16.02.2022 09:510 Латвийские кролики прошли ветконтроль на границе в Псковской области 16.02.2022 08:502 Псковские работодатели предлагают самые низкие зарплаты в СЗФО - исследование 16.02.2022 08:350 День разведки военно-морского флота отмечается в России
 
 
 
Самое популярное 13.02.2022 11:3634 Когда ожидать пика заболеваемости «омикроном», рассказал Михаил Ведерников 14.02.2022 17:018 Псковская школьница пожаловалась депутату Госдумы на отчима-педофила 15.02.2022 11:536 Троицкий мост в Пскове планируют закрыть с 1 марта 13.02.2022 09:5212 Великолукская студентка на Олимпиаде заявила об уходе из сборной на фоне конфликта в команде 13.02.2022 21:0435 Не звонить в поликлиники утром в понедельник призвал псковичей губернатор
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Условия отказа от QR-кодов при посещении вуза озвучили в ПсковГУ

16.02.2022 10:28|ПсковКомментариев: 0

Псковский государственный университет перейдет на пропускной режим без предъявления QR-кода, когда от коронавируса будут привиты 80% студентов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза. 

«По достижении показателя 80% обучающихся с иммунным статусом ПсковГУ вернется в обычный пропускной режим», - говорится в сообщении. 

На сегодняшний день медицинский отвод от вакцинации имеют 1,9% студентов, 4,7% переболели коронавирусом, вакцинированы 67,3% учащихся. 

Ранее сообщалось, что непривитых студентов ПсковГУ предупредили о блокировке электронных пропусков.

Теги: #вакцинация #коронавирус #QR-код
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы оцениваете качество уборки дорог, тротуаров и дворов?
В опросе приняло участие 249 человек
Сюжет: Введение QR-кодов в Псковской области Условия отказа от QR-кодов при посещении вуза озвучили в ПсковГУ Александр Котов: Введение QR-кодов — это способ подтолкнуть людей к вакцинации Порховское кафе обслуживало посетителей без QR-кодов В регионы повторно направили законопроект о QR-кодах в общественных местах Петр Алексеенко объяснил, почему он против введения QR-кодов Губернатор рассказал, ждет ли псковичей ведение QR-кодов в транспорте Александр Братчиков заявил об отсутствии дискриминации в законопроекте о введении QR-кодов Губернатор пригрозил закрытием общепита в двух районах Псковской области Систему QR-кодов расширят на бани и сауны в Псковской области Выступающих против QR-кодов псковских депутатов пригласили в реанимацию инфекционки Переболевшим COVID-19 псковичам напомнили о возможности получить QR-код без прививки Александр Котов о введении QR-кодов: Рассчитываю, что граждане нас поймут Игорь Дитрих: Введение QR-кодов считаю абсолютно правильным Анастасия Повторейко: Введение QR-кодов — это рациональная и оправданная мера Александр Котов выступил в поддержку федерального законопроекта о введении QR-кодов В областном Собрании рассмотрели поправки к федеральному законопроекту о QR-кодах Большинство респондентов ПЛН считают жесткой мерой введение QR-кодов в транспорте Законопроект об использовании QR-кодов в транспорте рассмотрят региональные парламенты Псковский врач рассказала, изменится ли QR-код после ревакцинации Минздрав сократил срок действия QR-кода для привитых при заражении COVID-19 Руководство ПсковГУ планирует ввести QR-коды для посещения вуза Власти Псковской области назвали документы, которые нужно предъявлять с QR-кодом Псковичей предупредили о последствиях отказа от вакцинации Выступившую за отмену QR-кодов псковичку заподозрили в организации несанкционированного митинга QR-коды останутся надолго – Михаил Ведерников Куриный код Псковичка пожаловалась, что не смогла попасть в магазин без QR-кода Как живут кафе Пскова в период антиковидных ограничений. ФОТОРЕПОРТАЖ В Псковской области фиксируют многочисленные попытки предъявления чужих QR-кодов Псковичам с медотводом к вакцинации от COVID-19 разрешили посещать кафе В Псковской области определили условия для проведения банкетов и посещения катков Система QR-кодов начала действовать в Псковской области В Псковской гордуме планируют ввести QR-коды для участия в сессии Система QR-кодов начнет действовать в Псковской области с 30 октября В Псковской области вырос спрос на курьеров и удаленку из-за введения QR-кодов ПЛН-ТВ: Одобряете ли вы введение QR-кодов в Псковской области? Человек и QR-код Псковичам запретили ходить в планетарий без QR-кода Псковский бизнес оценил последствия от введения QR-кодов QR-код: кому из псковичей точно нужен и как его получить Туристы отменяют брони в Псковской области из-за ковид-ограничений Аркадий Мурылев спрогнозировал падение выручки в общепите и рост безработных из-за введения QR-кодов Псковичам предлагают подписать петицию об отмене QR-кодов В облздраве назвали алгоритм действий для получения QR-кода после вакцинации Документ о вакцинации придется предъявлять зрителям псковского театра Михаил Ведерников: Если слабое здоровье – в места повышенного риска заболевания ходить нельзя QR-вопросы: Псков ждет ответы Владимир Зубов раскритиковал идею введения QR-кодов в маленьких городах Псковская область вводит QR-коды для посещения общественных мест В Псковской области ожидаются отмена дистанционки и введение режима QR-кодов
16.02.2022, 10:300 «Беседка» с адвокатом Аллой Мамченко: правда и вымысел о ДТП с участием Георгия Кухи 16.02.2022, 10:280 Условия отказа от QR-кодов при посещении вуза озвучили в ПсковГУ 16.02.2022, 10:250 Школа боевых искусств появится на улице Ротной в Пскове 16.02.2022, 10:230 Начинающий водитель врезалась в световую опору в Пскове. ФОТО
16.02.2022, 10:151 Псковичи могут поучаствовать в розыгрыше телефона в честь открытия магазина «FixZone» 16.02.2022, 10:130 Фотография псковички вошла в сотню лучших на всероссийском конкурсе 16.02.2022, 10:000 Новые правила выплаты надбавки к пенсии за «сельский стаж» разъяснили псковичам 16.02.2022, 09:510 Латвийские кролики прошли ветконтроль на границе в Псковской области
16.02.2022, 09:430 Автомобиль загорелся на улице Чудской в Пскове 16.02.2022, 09:420 В Локне с осени прошлого года не могут устранить коммунальную аварию 16.02.2022, 09:330 В псковской ГИБДД назвали основные ошибки водителей на дорогах 16.02.2022, 09:260 Испытания «коктейля из антител» для лечения коронавируса анонсировали в России
16.02.2022, 09:150 В «Псковэнергосбыте» рассказали о влиянии повышения ключевой ставки на размер пеней 16.02.2022, 09:052 Водитель фуры великолукского мясокомбината скончался на месте ДТП в Опочецком районе 16.02.2022, 08:502 Псковские работодатели предлагают самые низкие зарплаты в СЗФО - исследование 16.02.2022, 08:350 День разведки военно-морского флота отмечается в России
16.02.2022, 08:200 Цены на ремонт квартир в России за год выросли до 35% 16.02.2022, 08:000 Соревнование по гиревому спорту прошло в Пскове 16.02.2022, 07:450 В России рассмотрят включение консультации психиатра в диспансеризацию после COVID-19 16.02.2022, 07:332 Для достойной жизни на пенсии россиянам нужно более 55 тысяч в месяц – исследование
16.02.2022, 07:200 Затяжное и дождливое потепление обещают синоптики жителям Европейской России 16.02.2022, 07:000 Изготовители детских пюре пригрозили ростом цен на 10% 15.02.2022, 22:283 У завтра нет конца 15.02.2022, 22:250 Очаг коронавируса выявили в плюсском доме-интернате для престарелых и инвалидов
15.02.2022, 22:092 Почти 300 детей вакцинировались от COVID-19 в Псковской области 15.02.2022, 21:585 Восемь автобусных маршрутов изменятся из-за закрытия Троицкого моста в Пскове 15.02.2022, 21:321 «Гонки по вертикали»: «Время Ч», партийные старости и Псков как алмазная столица России. ВИДЕО 15.02.2022, 21:200 Великолучанка показала лучшее время на региональном чемпионате по плаванию
15.02.2022, 21:080 Фотофакт: Эволюция дорожных знаков 15.02.2022, 20:496 Человек погиб из-за опрокидывания аэролодки на реке Толба в Псковской области 15.02.2022, 20:200 Новый способ информирования о долгах назвали в псковской налоговой 15.02.2022, 20:007 Более 90% пациентов псковской инфекционки довольны услугами амбулаторного центра - опрос
15.02.2022, 19:470 Можно ли заказать одну выписку из ЕГРН на несколько объектов, рассказали псковичам 15.02.2022, 19:271 За кражу денег с банковской карты 14-летние псковичи предстанут перед судом 15.02.2022, 19:021 Водитель «Фольксвагена» скончался за рулем в Псковском районе 15.02.2022, 18:400 Псковские росгвардейцы почтили память погибших в Афганской войне
15.02.2022, 18:207 Стали известны подробности дела об изнасиловании псковской школьницы 15.02.2022, 18:038 Реплика Константина Калиниченко: НЕгетто 15.02.2022, 18:000 Социальную поддержку отцовства псковичи смогут обсудить с депутатами «Единой России» 15.02.2022, 17:460 Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Псковской области увеличилась на 6,5%
15.02.2022, 17:341 Представителя муниципального предприятия в Великих Луках оштрафовали за снежные валы на дорогах 15.02.2022, 17:234 Новые избирательные участки появятся в Псковском районе 15.02.2022, 17:100 Итоги работы за год подвели члены Общественной палаты Псковской области 15.02.2022, 17:000 ФК «Псков» проиграл «Звезде» на турнире на призы полпреда президента России
15.02.2022, 16:570 Почти пять тысяч случаев заражения COVID-19 выявили в Псковской области за неделю 15.02.2022, 16:460 Специалисты ПТС перевезли котел на котельную «Псковавиа» 15.02.2022, 16:340 Житель Локнянского района пригрозил соседке пистолетом и попал под суд 15.02.2022, 16:263 От месива до месива
15.02.2022, 16:170 Псковская команда по мини-футболу вышла в финал игр СЗФО 15.02.2022, 16:090 Дождь и южный ветер прогнозируют в Псковской области 16 февраля 15.02.2022, 16:020 Псковичей приглашают к участию в программе «Стратегический резерв 2022» 15.02.2022, 16:004 В Кремле рассказали о шутках Путина из-за дат вторжения на Украину
15.02.2022, 15:430 Дорогу возле Гдова отремонтируют за 50 млн рублей 15.02.2022, 15:390 Находка у автовокзала в Пскове привела жителя Струг Красных к условному сроку 15.02.2022, 15:383 Госдума приняла в первом чтении законопроект о едином налоговом счете 15.02.2022, 15:360 Пскович стал лидером по количеству побед на соревнованиях по легкой атлетике «Русская зима»
15.02.2022, 15:280 Возможности лаборатории псковской инфекционки представили на презентации 15.02.2022, 15:041 Концепцию контроля качества обслуживания дорог разработали в Пскове 15.02.2022, 14:560 Признаки онкологии у детей назвали псковичам 15.02.2022, 14:540 На одном из переездов в Великих Луках 18 февраля ограничат движение
15.02.2022, 14:503 Жителям Псковского района предлагают сдать мазок на COVID-19 в мобильном ФАПе 15.02.2022, 14:384 Руководитель псковской «управляйки» назвал риски при уборке наледи тяжелой техникой 15.02.2022, 14:336 Более 200 псковичей оштрафовали за неделю за нарушение масочного режима 15.02.2022, 14:313 Премьеру спектакля «Бовари» покажут в псковском театре 8 марта
15.02.2022, 14:194 В Псковской области выявили почти 900 новых случаев инфицирования COVID-19 15.02.2022, 14:161 Почти тысячу зараженных роз уничтожат в Псковской области 15.02.2022, 14:060 «Кузница»: Почему зима для коммунальщиков каждый раз приходит неожиданно? ВИДЕО 15.02.2022, 14:031 Псковская мошенница обокрала пенсионеров, предложив путевки на Кубу
15.02.2022, 14:000 В псковском гипермаркете действуют скидки на продукцию «Прасковьи Молочковой» 15.02.2022, 13:511 Первые переводы в цифровых рублях провели российские банки 15.02.2022, 13:450 В Псковской области растет число предпринимателей 15.02.2022, 13:432 50 детей появились на свет в Пскове за неделю
15.02.2022, 13:273 Дополнительную технику для уборки снега в Пскове закупит администрация 15.02.2022, 13:150 Онлайн-концерт «Дороги Афганской войны» прошел в Пскове 15 февраля 15.02.2022, 13:122 Александр Баев ответил на упреки в «раскачивании лодки» по вопросу нового моста через Великую 15.02.2022, 13:090 Широкий круг вакансий имеется на псковском заводе «Титан-Полимер»
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru