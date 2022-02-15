Общество

Планировать расходы и распознавать приемы мошенников научат псковских школьников

Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству для учеников 1-9 классов начнется 1 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения Центрального банка.

Принять участие в ней можно в течение месяца до 31 марта, уточнили в ЦБ.

Задания олимпиады на конкретных примерах из повседневной жизни объясняют, в чем заключается рациональная модель финансового поведения. Участники помогут научиться распознавать приемы мошенников и маркетинговые уловки, планировать личные сбережения и расходы, безопасно пользоваться банковской картой. Отдельные блоки задач посвящены развитию предпринимательских качеств и бережному отношению к природе как части культуры потребления, отметили в Центробанке.

Олимпиаду откроет онлайн-урок первого заместителя председателя Банка России Владимира Чистюхина на тему - «Кто есть кто на финансовом рынке». Начало урока - 1 марта в 9.30. Трансляция пройдет при поддержке социальной сети «ВКонтакте»: в сообществе Банка России можно будет задать вопрос спикеру. Кроме того, присоединиться к трансляции можно будет на странице урока и в личных кабинетах учителей и учеников 6-11 классов на Учи.ру.

Олимпиада проводится при содействии Банка России, Минфина России, НИФИ, Минэкономразвития России, Ассоциации развития финансовой грамотности в рамках реализации стратегии повышения финансовой грамотности и в соответствии с задачами национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В 2021 году в олимпиаде приняли участие более 800 тысяч школьников, добавили в пресс-службе Центробанка.