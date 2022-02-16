Общество

«Ребенок ходил по подъезду голый»: псковичка написала жалобу на соседей

Жительница Пскова пожаловалась на сайте губернатора области на соседей, воспитывающих ребенка-инвалида.

Женщина рассказала, что проживает в доме на Рижском проспекте в Пскове, в одной из квартир по соседству живет семья с ребенком-инвалидом. «Ребенок постоянно кричит, бьет по стенкам квартиры (что, естественно, мешает спокойно находиться дома), соседи дверь не открывают. Был случай, когда ребенок ходил по подъезду голый в мороз, квартира была открыта, но там было очень грязно и никого не было. Было написано заявление участковому, но ответа никакого не поступило. Хотелось бы попросить провести проверку социальными службами, в каких условиях проживает ребенок», - отметила она.

Председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева сообщила, что территориальное подразделение органа опеки и попечительства города Пскова совместно с инспектором ОПДН УМВД России по городу Пскову провело проверку по указанному факту.

«По итогам посещения семьи по месту жительства с матерью несовершеннолетней специалистом отдела семьи, опеки и попечительства территориального отдела города Пскова была проведена беседа об ответственности за воспитание и содержание детей. Дополнительно сообщаем, что в силу имеющегося заболевания ребенка-инвалида ее поведение не поддается корректировке», подчеркнула Ольга Евстигнеева.

Администрация города Пскова предоставила семье благоустроенную квартиру в Пскове, в которой несовершеннолетняя с матерью проводит несколько дней в неделю. «Членами семьи принимаются все необходимые меры для создания благоприятных условий проживания девочки в семье», - добавила председатель комитета.