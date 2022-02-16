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Общество

Денис Иванов передал в псковский ковид-центр 500 литров питьевой воды

16.02.2022 19:00|ПсковКомментариев: 4

Депутат Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №15, руководитель фракции «Единой России», активист псковского волонтерского центра партии Денис Иванов привез около 500 литров питьевой воды для пациентов и сотрудников Псковской инфекционной больницы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

«Когда я узнал, что у больницы есть потребность в питьевой воде, я загрузил полную машину воды и привез. Коронавирус - коварная болезнь, и справиться с ней можно только совместными усилиями. Волонтеры партии регулярно поддерживают медиков в период пандемии, доставляют пожилым людям лекарства и продукты. И я считаю своим долгом помогать людям по мере возможности», - отметил Денис Иванов.

В пресс-службе подчеркнули, что добровольцы волонтерского центра «Единой России» в условиях пандемии коронавируса активно поддерживают медиков в рамках партийной акции «Спасибо врачам». Кроме того, волонтеры партии передали по автомобилю в инфекционку, в Псковскую городскую поликлинику и в городскую больницу.

Помимо этого, единороссы закупили и передали в Псковскую областную больницу новый реанимобиль, оборудованный аппаратом ИВЛ. Для медиков на посты скорой медицинской помощи в районах передали противочумные защитные костюмы, средства индивидуальной защиты и бытовую технику. Также волонтеры помогают им с работой: на своих машинах они возят врачей на вызовы к пациентам, обзванивают больных, заполняют документацию, чтобы снизить нагрузку.

Теги: #Единая Россия #волонтеры #коронавирус #инфекционная больница
Источник: Псковская Лента Новостей
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