Общество

Псковская прокуратура настояла на предоставлении сиротам бесплатных путевок в лагеря

Органы прокуратуры опротестовали приказ комитета по образованию Псковской области о 95-процентной оплате путевок в лагеря отдыха для детей-сирот. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура установила, что комитет по образованию в январе 2022 года издал приказ, согласно которому норматив оплаты стоимости путевки в лагеря отдыха для детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов и приемные семьи, составляет 95%. Оставшиеся 5% стоимости (1270-1722 рублей на 1 ребенка) должны возместить опекуны или попечители, приемные родители несовершеннолетних.

«Путевки в организации отдыха детей и проезд туда и обратно органы государственной власти обязаны предоставлять бесплатно. Федеральным законом №159 не предусмотрено ограничение данного права в отношении тех детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые находятся под опекой у граждан, в том числе и в связи с назначением последним выплат на содержание ребенка», - не согласились с позицией профильного комитета в прокуратуре.

В целях защиты прав несовершеннолетних прокуратура опротестовала данный приказ. В новой редакции норматив оплаты стоимости путевки составляет 100% для всех категорий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.