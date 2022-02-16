Два циклона придут в Псковскую область до конца недели

Циклон «Ксандра» придет в Псковскую область в ближайшие сутки, 17 февраля. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.
По словам синоптика, циклон придет на территорию Псковской области из Атлантики. «Это обширная циклоническая депрессия, центр ее далеко на севере, а по югу циклонической депрессии и ходят эти циклоны», - пояснила специалист.
Она также добавила, что 18 февраля осадки в области будут небольшими, а 19 февраля очередной циклон «Иоления» принесет в регион осадки в виде мокрого снега и дождя. «Погода неустойчивая, в ней нет ничего аномального», - заметила Тала Нещадимова.