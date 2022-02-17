Игорь Дитрих: Наши люди используют скорую помощь как социальное такси

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих заявил, что люди используют скорую помощь как социальное такси. Свое мнение он высказал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).
Он также добавил, что нынешние условия позволят воспитать более бережное отношение к медицинским работникам и к скорой помощи. «Конечно, бывают случаи абсолютно недопустимые, они обрабатываются. За этим следуют ”логистические” и иногда ”наказательные” меры», - подчеркнул Игорь Дитрих.