Общество

Игорь Дитрих: Наши люди используют скорую помощь как социальное такси

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих заявил, что люди используют скорую помощь как социальное такси. Свое мнение он высказал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«Мы привыкли, что с порезанным пальцем или с пробкой в ухе до больницы нас должна отвезти скорая помощь. Поэтому наши люди по разным причинам злоупотребляют скорой помощью и используют ее как социальное такси. Так, в условиях пандемии, когда оператор отказывает в приезде и рекомендует, что сделать, мы научим людей более адекватно к этому относиться, с большим пониманием», - отметил гость студии.

Он также добавил, что нынешние условия позволят воспитать более бережное отношение к медицинским работникам и к скорой помощи. «Конечно, бывают случаи абсолютно недопустимые, они обрабатываются. За этим следуют ”логистические” и иногда ”наказательные” меры», - подчеркнул Игорь Дитрих.