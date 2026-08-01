В Дедовичском округе отметили 85-летие образования Партизанского края

Торжественное мероприятие, посвящённое 85-й годовщине образования Партизанского края, провели в Дедовичском муниципальном округе 31 июля. Как сообщили в администрации муниципалитета, земляков и гостей из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Пскова и соседних округов объединила общая цель — отдать дань уважения подвигу защитников этой земли.

Фотографии: администрация Дедовичского округа

Центром притяжения стала деревня Железница — «сердце» Партизанского края. На памятнике высечены строки, которые заставляют каждого задуматься о силе духа предков: «Скорей умрем, чем встанем на колени, но победим скорее, чем умрем». Эти слова как нельзя лучше описывают несгибаемую волю людей, которые жили и сражались на этой земле.

С приветственным словом к собравшимся обратился глава Дедовичского муниципального округа Руслан Ахтямов. Он подчеркнул важность сохранения исторической памяти и патриотического воспитания молодёжи.

Приветственный адрес от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова передала первый заместитель министра экономического развития региона Марина Аникеева.

Председатель областного Совета ветеранов Николай Груздов отметил настойчивость жителей Дедовичей в сохранении своей истории. Именно по их инициативе был принят закон о присвоении звания «Край партизанской славы», и Дедовичский район стал первым в области, кто его получил.

Среди почётных гостей также были вице-спикер Законодательного Собрания Псковской области Игорь Дитрих, советник председателя комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Сергей Гуров, депутат Собрания депутатов Дедовичского муниципального округа Павел Лукин и главный редактор газеты «Курьер. Псков-Великие Луки» Олег Константинов.

Торжественная часть завершилась минутой молчания и возложением цветов к подножию памятника. А затем над поляной полились звуки «Катюши». Праздничное настроение продолжили концерт патриотической песни от творческих коллективов «Рубеж» (Псков) и артистов Центра досуга. Атмосферу дополнили солдатская каша, «партизанский чай» с жареным на костре хлебом, катание на болотоходах и тематические фотозоны.

Для юных участников был подготовлен специальный квест «Партизанскими тропами». Специалисты Псковской ГРЭС совместно с музеем Партизанской славы позволили детям погрузиться в историю: они стали бойцами Второй партизанской бригады, учились перехватывать шифровки у радистов и даже оформляли праздничные листовки для жителей края.