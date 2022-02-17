Более 950 случаев COVID-19 выявили в Псковской области за сутки

952 новых случая заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки, с начала пандемии COVID-19 в регионе заболели 85 993 человека. Об этом сообщает официальный телеграм-канал области.
На данный момент на амбулаторном и стационарном лечении в Псковской области находятся 8 606 пациентов (8050 + 556). Выздоровели за все время 73 863 человека (+128), 1 522 псковича умерли.
Статистика заболеваемости в муниципалитетах:
Псков – 27542/270
Великие Луки – 13998/88
Бежаницкий район – 1052
Великолукский район – 2233/8
Гдовский район – 1341/18
Дедовичский район – 1985/3
Дновский район – 629
Красногородский район – 794/32
Куньинский район – 776/1
Локнянский район – 775
Невельский район – 3662/22
Новоржевский район – 921/18
Новосокольнический район – 2524/32
Опочецкий район – 2771/143
Островский район – 3829/39
Палкинский район – 763/1
Печорский район – 2022/103
Плюсский район – 1354/22
Порховский район – 2892/30
Псковский район – 7030/48
Пустошкинский район – 1065/6
Пушкиногорский район – 1012/28
Пыталовский район – 1020/20
Себежский район – 2013/4
Стругокрасненский район – 1391/9
Усвятский район – 553/7
Иногородние (с 30.12.2020) - 46.