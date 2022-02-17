Общество

Более 950 случаев COVID-19 выявили в Псковской области за сутки

952 новых случая заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки, с начала пандемии COVID-19 в регионе заболели 85 993 человека. Об этом сообщает официальный телеграм-канал области.

На данный момент на амбулаторном и стационарном лечении в Псковской области находятся 8 606 пациентов (8050 + 556). Выздоровели за все время 73 863 человека (+128), 1 522 псковича умерли.

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Статистика заболеваемости в муниципалитетах:

Псков – 27542/270

Великие Луки – 13998/88

Бежаницкий район – 1052

Великолукский район – 2233/8

Гдовский район – 1341/18

Дедовичский район – 1985/3

Дновский район – 629

Красногородский район – 794/32

Куньинский район – 776/1

Локнянский район – 775

Невельский район – 3662/22

Новоржевский район – 921/18

Новосокольнический район – 2524/32

Опочецкий район – 2771/143

Островский район – 3829/39

Палкинский район – 763/1

Печорский район – 2022/103

Плюсский район – 1354/22

Порховский район – 2892/30

Псковский район – 7030/48

Пустошкинский район – 1065/6

Пушкиногорский район – 1012/28

Пыталовский район – 1020/20

Себежский район – 2013/4

Стругокрасненский район – 1391/9

Усвятский район – 553/7

Иногородние (с 30.12.2020) - 46.