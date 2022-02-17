Общество

Дождь и до +3 градусов прогнозируют в Псковской области 18 февраля

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 18 февраля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном гидрометцентре, ночью в области пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, днем в части региона прогнозируют небольшой мокрый снег. На дорогах местами образуется гололедица.

Температура воздуха по области будет находиться в диапазоне от -2 до +3 градусов. Ожидается ветер западных направлений со скоростью от 8 до 13 метров в секунду. Атмосферное давление будет низким.

Ранее сообщалось, что до конца недели в Псковскую области придут два циклона.