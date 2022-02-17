Общество

Соревнования по дрон-рейсингу прошли в Пскове

Лучших пилотов определили в детском технопарке «Кванториум Псков» на соревнованиях по дрон-рейсингу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе технопарка.

Фото здесь и далее: пресс-служба технопарка «Кванториум Псков»

Конкурс проходил среди обучающихся детского технопарка, финалистов наградили сертификатами от авиацентра «Середка». Возможность полетать на самолете получили Егор Абабков, Константин Вересов и Андрей Моисеев.

Участникам конкурса с помощью FPV очков было нужно пилотировать небольшими квадрокоптерами через воздушные ворота. На разных этапах оценивались скорость и маневренность.

«‎Многие участники совсем недавно стали заниматься в "Кванториуме" и только учатся управлять квадрокоптерами, но они уже показали хорошие результаты. Надеемся, что наше соревнование вдохновит ребят и дальше развиваться в этой сфере», - сказал один из организаторов конкурса, наставник Аэроквантума Игорь Смирнов.

В дальнейшем конкурс планируют проводить не только в стенах «Кванториума», но и на разных площадках, используя коптеры других моделей.