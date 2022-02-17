Общество

В Псковской области порывы ветра 19 февраля могут превысить 25 м/с

В Псковской, Брянской и Смоленской областях порывы ветра 19 февраля могут превысить 20-25 м/с, сообщает метеоцентр «Фобос».

«До конца недели в европейской части страны будет задувать сильный ветер. Стремительно портиться погода в регионе начала ещё накануне. Порывы до 25 м/с отмечались в Калининградской области. <...> Все это связано с влиянием мощного атлантического циклона, который сейчас смещается по континенту с запада на восток. Уже сегодня этот вихрь доберется до России. Днем, когда ненастье выйдет на пик, его основной фронт будет проходить по востоку и югу Русской равнины: от арктического побережья до Причерноморья порывы могут превышать 15-20 м/с, а самые сильные – порядка 20-25 м/с – ожидаются в северных областях», - говорится в сообщении.

Синоптики подчеркивают, что циклон смещается довольно быстро. «И в обычной ситуации период ненастья был бы довольно скоротечным. Но сейчас процесс образования циклонов в Атлантическом океане протекает аномально активно. И уже накануне влияние нового вихря почувствовала Великобритания – там снова усилился ветер и пошли дожди... Этот циклон окажется ничуть не слабее предшественника. Он тоже доберется до России в выходные. Но теперь основной удар стихии примут на себя западные регионы страны: в субботу в Брянской, Псковской и Смоленской областях порывы ветра могут превысить 20-25 м/с», - отметили в «Фобосе».

Например, в Смоленске пик шторма придется на вторую половину дня и воскресную ночь: скорость воздушных потоков будет достигать 22 м/с. И лишь в самом конце недели стихия успокоится, а сумма осадков за три дня может достичь трети месячной нормы, добавили синоптики.