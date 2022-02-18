Общество

Начинается видеотрансляция программы «Квартирник»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Квартирник», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Периодически по пятницам вместе с псковскими музыкантами, поэтами и другими творческими личностями мы будем смотреть на то, что происходит в нашей стране, под другим углом. Ведь творческая интеллигенция всегда имела собственную точку зрения на происходящие в стране процессы, зачастую отличную от госпропаганды и официальной культурной политики. А самое главное, в нашей студии будут звучать живая музыка и стихи!

Тема сегодняшнего выпуска - «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан», и первыми гостями «Квартирника» станут поэт-правдоруб Николай Рассадин и бард, президент клуба авторской песни «Горизонт», депутат Псковского областного Собрания Артур Гайдук. Ведущий Дмитрий Иванов поговорит с ними о том, как творческие личности реализовывались в советские годы и как они реализуются сейчас, о музыке и протесте, о советском роке и кумирах... Круг тем, на которые хочется пообщаться с нашими гостями, очень широк. Но не меньше нам хочется послушать их песни, и это обязательно произойдет!

Не пропустите! Начало эфира в 13.05. За тем, что происходит в «Квартирнике», вы сможете наблюдать на YouTube-канале ПЛН-ТВ и в группе Псковской Ленты Новостей «ВКонтакте».