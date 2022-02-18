Общество

Три материала «МК в Пскове» вошли в шорт-лист премии «Вместе медиа. Северо-Запад»

Экспертное жюри конкурса «Вместе медиа. Онлайн» на Северо-Западе включило три работы сотрудников сетевого издания «МК в Пскове» в шорт-лист.

Фото: группа «Фестиваль "Вместе медиа"» в социальной сети «ВКонтакте»

В короткий список попали две работы главного редактора издания Ирины Каплан. В номинации «Большой материал» отмечена статья «Беда афинского масштаба. В псковских новостройках идет борьба за воду», в номинации «Новость» - работа с заголовком «После публикации "МК в Пскове" в Гдове организуют похороны "забытого» трупа"».

В номинации «Специальный репортаж» жюри отметило материал журналиста Светланы Пикалёвой «Актеры уехали, хлам остался: Что стало с вдохновившей миллионы псковской кинодеревней».

Всего на конкурс от изданий Северо-Западного федерального округа было отправлено 156 работ от 52 редакций Санкт-Петербурга, республик Карелия и Коми, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородская, Псковской областей, Ненецкого автономного округа. В шорт-лист вошло 62 работы.

Финал конкурса в Северо-Западном федеральном округе пройдет на фестивале «Вместе медиа» в Санкт-Петербурге с 25 по 26 февраля 2022 года.

Проект «Вместе медиа» объединяет региональных медиаигроков, поддерживая качественный контент и этические стандарты. Участники вместе с опытными медийщиками в Москве и в регионах анализируют современные подходы создания журналистских материалов, обсуждают новые форматы и внедряют успешные алгоритмы работы в регионах.