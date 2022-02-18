Амбулаторно от COVID-19 лечатся около тысячи великолучан

Около тысячи человек в Великих Луках находятся на амбулаторном лечении от коронавируса. Об этом в своем еженедельном обращении, опубликованном в Instagram, сообщил глава города Николай Козловский.
В настоящее время на территории Великих Лук зарегистрирован один эпидемиологический очаг, он находится в противотуберкулезном диспансере. При этом глава города отметил, что в аптечных сетях сегодня имеются все необходимые лекарственные препараты.
Он также добавил, что в Великих Луках продолжается вакцинация населения против коронавирусной инфекции. Все пункты для прохождения этой процедуры работают. На сегодняшний день первой аппликацией привито свыше тридцати шести тысяч великолучан. Полностью завершили прививочную компанию более тридцати четырех тысяч горожан. Ревакцинировались почти шесть тысяч жителей города.
Ранее сообщалось, что на данный момент ОРВИ в Великих Луках болеют 454 школьника и 578 воспитанников детских садов.