Общество

Амбулаторно от COVID-19 лечатся около тысячи великолучан

Около тысячи человек в Великих Луках находятся на амбулаторном лечении от коронавируса. Об этом в своем еженедельном обращении, опубликованном в Instagram, сообщил глава города Николай Козловский.

«Эпидситуация сегодня развивается не по самому лучшему сценарию. Пока, по информации специалистов, на плато мы не вышли. Были дни, когда прирост пациентов с диагнозом "коронавирусная инфекция COVID-19" за одни сутки составлял более ста девяноста человек. В общей сложности на амбулаторном лечении сейчас находятся почти тысяча жителей Великих Лук. Это серьезный вызов для первичного амбулаторного звена», - отметил Николай Козловский.

В настоящее время на территории Великих Лук зарегистрирован один эпидемиологический очаг, он находится в противотуберкулезном диспансере. При этом глава города отметил, что в аптечных сетях сегодня имеются все необходимые лекарственные препараты.

Он также добавил, что в Великих Луках продолжается вакцинация населения против коронавирусной инфекции. Все пункты для прохождения этой процедуры работают. На сегодняшний день первой аппликацией привито свыше тридцати шести тысяч великолучан. Полностью завершили прививочную компанию более тридцати четырех тысяч горожан. Ревакцинировались почти шесть тысяч жителей города.

«Сегодня я призываю всех еще раз серьезно подумать о своем здоровье, здоровье близких и окружающих людей. Чтобы, наконец, добиться победы над ковидом, необходимо вакцинироваться всем, у кого нет медицинского отвода от прививки», - заключил Николай Козловский.

Ранее сообщалось, что на данный момент ОРВИ в Великих Луках болеют 454 школьника и 578 воспитанников детских садов.