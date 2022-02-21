Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
миссия выполнима ищем подарки
личный кабинет абонента «Псковэнергосбыта»
семейный отдых на открытом воздухе
Тест-драйв ПЛН Geely Coolray
ЖКХ коммунальный ликбез
«Псковэнергосбыт» о влиянии ключевой ставки на размер пеней
Телефон прямого эфира 56-73-72
вакцинация подростков
 
 
 
ещё Общество 21.02.2022 12:160 Число случаев заражения COVID-19 в Псковской области превысило 90 тысяч 21.02.2022 14:220 «Постскриптум»: Не женское лицо ЕР и реформа местного самоуправления. ВИДЕО 21.02.2022 13:551 Пункт сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса открыли в Пскове 21.02.2022 13:410 В ПсковГУ не применяют QR-сканеры для пропуска студентов 21.02.2022 13:361 Память погибших при исполнении долга бойцов спецназа почтили в Пскове 21.02.2022 13:160 В Псковской области выбрали лучшую рекламу против наркотиков
 
 
 
Самое популярное 16.02.2022 13:2438 Стали известны новые автобусные маршруты в обход Троицкого моста 15.02.2022 11:537 Троицкий мост в Пскове планируют закрыть с 1 марта 19.02.2022 13:5012 Проверку проводят в ПсковГУ по инциденту с охранником и матерью студента 14.02.2022 17:019 Псковская школьница пожаловалась депутату Госдумы на отчима-педофила 20.02.2022 10:021 С 1 марта в России для автомобилистов введут новый штраф
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В ПсковГУ не применяют QR-сканеры для пропуска студентов

21.02.2022 13:41|ПсковКомментариев: 0

В ПсковГУ не применяют купленное для сканирования QR-кодов оборудование при пропуске в вуз студентов и сотрудников. Это следует из ответа руководства Псковского государственного университета на запрос Псковской Ленты Новостей.

«В ПсковГУ имеется необходимое оборудование, позволяющее сканировать QR-коды соответствующих документов с информацией по COVID-19. Данное оборудование не применяется для обучающихся и работников», - говорится в официальном ответе университета.

Информацию о причинах отказа от сканирования студентов и сотрудников вуза, а также о том, у кого в таком случае проверяют QR-коды с помощью этого оборудования, руководство университета не предоставило.

Студенты без сертификата о вакцинации, справки о прививке против коронавируса, отрицательного ПЦР-теста или справки о перенесенном заболевании в течение последних 6 месяцев просто не смогут пройти в вуз - тем, кто не предоставит необходимые документы в деканат, отключат электронные пропуска. Такие меры в университете приняли на основании приказа от 10.01.2022 №0110-2 «Об особенностях организации обучения по программам высшего образования и пропускного режима на период действия ограничительных мероприятий (карантина на территории Псковской области».

«В рамках исполнения приказа студентам, не имеющим указанных документов, производится отключение электронных пропусков. Подключение электронного пропуска при наличии необходимых документов производится незамедлительно», - прокомментировали в университете меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Образовательный процесс у студентов с отключенным электронным пропуском «может проходить как в онлайн режиме, во время проведения занятия  в очном формате согласно расписанию, так и с применением систем дистанционного обучения Moodle», отметили в вузе.

На вопрос о том, как будет организована выдача учебных пособий и книг студентам на дистанционном обучении, которые не имеют доступа к библиотекам внутри университета, в ПсковГУ ответили, что у обучающихся есть возможность пользования библиотекой в электронном виде.

«Библиотека предоставляет бесплатно каждому обучающемуся университета индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, к электронно-библиотечным системам: ЭБС "Юрайт", ЦОР "IPR Smart" (ЭБС IPRbooks), ЭБС издательства "Лань", ЭБС "Консультатнт студента", для обучающихся колледжа - ЭР ЦОС СПО "PROFобразование". Со всеми правообладателями ЭБС ПсковГУ заключены лицензионные договоры. В настоящее время доступ к ЭБС предоставляется через личный кабинет в СДО Moodle. В рабочих программах изучаемых дисциплин подавляющее большинство учебной литературы рекомендовано из ЭБС», - добавили в университете.

Теги: #ПсковГУ #здоровье #образование #коронавирус #QR-код
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Готовы ли вы принять у себя беженцев из Донбасса?
В опросе приняло участие 5 человек
21.02.2022, 14:300 Мокрый снег и до +5 градусов прогнозируют псковские синоптики 22 февраля 21.02.2022, 14:220 «Постскриптум»: Не женское лицо ЕР и реформа местного самоуправления. ВИДЕО 21.02.2022, 14:052 Псковский эксперт рассказал об угрозе памятникам археологии из-за нового закона 21.02.2022, 13:552 Пункт сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса открыли в Пскове
21.02.2022, 13:410 В ПсковГУ не применяют QR-сканеры для пропуска студентов 21.02.2022, 13:380 Золотую медаль привез псковский гребец из Санкт-Петербурга 21.02.2022, 13:361 Память погибших при исполнении долга бойцов спецназа почтили в Пскове 21.02.2022, 13:160 В Псковской области выбрали лучшую рекламу против наркотиков
21.02.2022, 13:090 «Поэт и правдоруб»: Есть такое слово - «Родина»... 21.02.2022, 13:071 Старинное поселение нашли при строительстве газопровода в Псковской области 21.02.2022, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 21.02.2022, 12:564 Почти 3700 семей создали жители Псковской области в прошлом году
21.02.2022, 12:450 На спектакли и выставки в рамках проекта «Культурные выходные» приглашают псковичей 21.02.2022, 12:350 «Беседка»: Как отразятся на археологическом наследии поправки в закон об охране памятников? ВИДЕО 21.02.2022, 12:280 Билайн улучшил связь в 14 населенных пунктах Псковской области 21.02.2022, 12:210 Ограничения для передвижения грузовиков введут в Псковской области с 14 марта
21.02.2022, 12:200 Энергетики установили новый трансформатор в деревне Неелово-1 21.02.2022, 12:191 Сигареты и алкоголь почти на 300 тысяч рублей изъяли псковские таможенники 21.02.2022, 12:160 Число случаев заражения COVID-19 в Псковской области превысило 90 тысяч 21.02.2022, 12:140 «Постскриптум»: Не женское лицо ЕР и реформа местного самоуправления
21.02.2022, 12:120 Артисты псковского цирка выступили на арене в Твери 21.02.2022, 12:100 В Великих Луках объявили сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса 21.02.2022, 11:580 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с Александром Михайловым 21.02.2022, 11:500 От коронавируса в Псковской области умерли еще пять человек
21.02.2022, 11:421 Производство изделий из кожи выросло почти на 30% в Псковской области 21.02.2022, 11:311 Жители Тверской области отправятся в колонию за оборот наркотиков в Пскове 21.02.2022, 11:200 Гимнасты «Бригантины» завоевали более 30 медалей на первенстве Псковской области 21.02.2022, 11:073 Коммунальщики закрашивают граффити псковского художника на Поземского
21.02.2022, 11:060 «Беседка»: Как отразятся на археологическом наследии поправки в закон об охране памятников? 21.02.2022, 10:580 Принимать безналичную оплату теперь можно в мобильном приложении СНГБ 21.02.2022, 10:530 Мошенники начали сами переводить деньги россиянам 21.02.2022, 10:480 Найденные на местах боев в Псковской области реликвии выставят в Москве
21.02.2022, 10:440 Великолукские лучницы победили на чемпионате Европы 21.02.2022, 10:393 Большой политический поход в соцсети 21.02.2022, 10:251 Двое «закладчиков» из Псковской области отправятся в колонию строгого режима 21.02.2022, 10:101 ДТП с автобусом мешает движению на Ольгинском мосту в Пскове. ФОТО
21.02.2022, 10:020 Пешеходную зону отремонтируют в Дно 21.02.2022, 09:512 Псковский экс-военнослужащий получил условное лишение свободы за избиение мужчины 21.02.2022, 09:380 Более 60 тысяч жителей Донбасса прибыли в Россию 21.02.2022, 09:250 Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе в марте
21.02.2022, 09:100 Жилой дом подожгли в Псковском районе 21.02.2022, 08:550 Ковид-сертификаты в России начали выдавать по результату теста на антитела 21.02.2022, 08:390 Международный день родного языка празднуют 21 февраля 21.02.2022, 08:240 Петербуржец подарил великолукской инфекционке картину-раскраску
21.02.2022, 08:090 Россиянам сообщили об активизации мошенников перед праздниками 21.02.2022, 07:500 В Минпромторге рассказали о возможностях производства вакцин от COVID-19 21.02.2022, 07:370 О новой камере на улице Ижорского Батальона предупредили псковских водителей 21.02.2022, 07:180 Псковский врач дала рекомендации по приему витаминов после коронавируса
21.02.2022, 07:000 В России планируют наказывать за разглашение персональных данных 20.02.2022, 22:070 Врач объяснил, как коронавирус влияет на желудок 20.02.2022, 21:506 Путин обсудит с кабмином реализацию посланий Федеральному собранию 20.02.2022, 21:320 В Пскове создали буклет о связанных с Александром Невским объектах
20.02.2022, 21:104 Светофор заработал на перекрестке улиц Инженерной и Юности в Пскове 20.02.2022, 20:500 Мокрый снег и южный ветер прогнозируют псковские синоптики 21 февраля 20.02.2022, 20:291 В Роспотребнадзоре рассказали, можно ли без теста отличить «омикрон» от ОРВИ 20.02.2022, 20:052 Более 170 ламп заменят на светодиодные на улицах Великих Лук
20.02.2022, 19:462 Псковская ГИБДД объявила праздничный челлендж накануне 23 февраля 20.02.2022, 19:250 Снежную погоду пообещали синоптики жителям Северо-Запада 20.02.2022, 18:580 Водителя ВАЗа госпитализировали после ДТП на дороге Великие Луки - Подберезье 20.02.2022, 18:441 Чемпионат Псковской области среди лыжников-гонщиков собрал сильнейших спортсменов
20.02.2022, 18:234 Израиль с 1 марта начнет пускать непривитых туристов 20.02.2022, 18:011 Стоимость ПЦР-тестов снизилась в Псковской области 20.02.2022, 17:423 До закрытия на реконструкцию Троицкого моста в Пскове осталось 8 дней 20.02.2022, 17:202 Помолиться о помощи в сохранении от всякого зла приглашают псковичей
20.02.2022, 16:580 Стоявшая на «островке безопасности» псковичка попала под колеса ВАЗа 20.02.2022, 16:432 Автомобиль заехал на «островок безопасности» на перекрестке Рижский - Юбилейная в Пскове. ФОТО 20.02.2022, 16:201 Диетолог назвала идеальный овощ для снижения холестерина 20.02.2022, 15:5869 Песков заявил, что Россия даже не хочет произносить слово «война»
20.02.2022, 15:370 Пскович стал победителем международного турнира по боксу 20.02.2022, 15:172 Королева Великобритании заразилась коронавирусом 20.02.2022, 14:520 Фестиваль «Танцующий город» в 10-й раз проходит в Пскове 20.02.2022, 14:314 Псковский врач дала совет, как избавиться от запаха выхлопных газов в носу после COVID-19
20.02.2022, 14:000 Магазины райпо горят в Плюссе 20.02.2022, 13:540 В псковской полиции рассказали, что делать при обнаружении бесхозной сумки 20.02.2022, 13:222 Юрист напомнил о праве избежать оплаты за вывоз мусора 20.02.2022, 13:000 Российские банки собираются повысить ставки по вкладам
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru