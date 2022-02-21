Общество

В ПсковГУ не применяют QR-сканеры для пропуска студентов

В ПсковГУ не применяют купленное для сканирования QR-кодов оборудование при пропуске в вуз студентов и сотрудников. Это следует из ответа руководства Псковского государственного университета на запрос Псковской Ленты Новостей.

«В ПсковГУ имеется необходимое оборудование, позволяющее сканировать QR-коды соответствующих документов с информацией по COVID-19. Данное оборудование не применяется для обучающихся и работников», - говорится в официальном ответе университета.

Информацию о причинах отказа от сканирования студентов и сотрудников вуза, а также о том, у кого в таком случае проверяют QR-коды с помощью этого оборудования, руководство университета не предоставило.

Студенты без сертификата о вакцинации, справки о прививке против коронавируса, отрицательного ПЦР-теста или справки о перенесенном заболевании в течение последних 6 месяцев просто не смогут пройти в вуз - тем, кто не предоставит необходимые документы в деканат, отключат электронные пропуска. Такие меры в университете приняли на основании приказа от 10.01.2022 №0110-2 «Об особенностях организации обучения по программам высшего образования и пропускного режима на период действия ограничительных мероприятий (карантина на территории Псковской области».

«В рамках исполнения приказа студентам, не имеющим указанных документов, производится отключение электронных пропусков. Подключение электронного пропуска при наличии необходимых документов производится незамедлительно», - прокомментировали в университете меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

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Образовательный процесс у студентов с отключенным электронным пропуском «может проходить как в онлайн режиме, во время проведения занятия в очном формате согласно расписанию, так и с применением систем дистанционного обучения Moodle», отметили в вузе.

На вопрос о том, как будет организована выдача учебных пособий и книг студентам на дистанционном обучении, которые не имеют доступа к библиотекам внутри университета, в ПсковГУ ответили, что у обучающихся есть возможность пользования библиотекой в электронном виде.

«Библиотека предоставляет бесплатно каждому обучающемуся университета индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, к электронно-библиотечным системам: ЭБС "Юрайт", ЦОР "IPR Smart" (ЭБС IPRbooks), ЭБС издательства "Лань", ЭБС "Консультатнт студента", для обучающихся колледжа - ЭР ЦОС СПО "PROFобразование". Со всеми правообладателями ЭБС ПсковГУ заключены лицензионные договоры. В настоящее время доступ к ЭБС предоставляется через личный кабинет в СДО Moodle. В рабочих программах изучаемых дисциплин подавляющее большинство учебной литературы рекомендовано из ЭБС», - добавили в университете.