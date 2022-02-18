Общество

Псковская область получит более 10 млн рублей на поддержку некоммерческих организаций

Псковская область получит 11,6 млн рублей от Фонда президентских грантов для оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям региона. Как в своим инстаграм-аккаунте отметил губернатор Михаил Ведерников, это на 1,6 млн рублей больше, чем в прошлом году.

Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт Михаила Ведерникова

По словам Михаила Ведерникова, столько же будет выделено и из областного бюджета, поэтому общий объем поддержки в рамках регионального грантового конкурса для СОНКО в этом году составит более 23 млн рублей.

«В нашей области зарегистрировано большое количество некоммерческих организаций, которые работают в самых разных сферах: помогают детям-сиротам, пожилым людям и нуждающимся семьям, защищают животных, проводят спортивные и патриотические мероприятия, благотворительные акции», - рассказал глава региона.

Губернатор также добавил, что в этом году запланировано два региональных конкурса для НКО, в апреле начнется прием заявок. Оператор предоставления субсидий – управление общественных проектов и молодежной политики региональной администрации.

«Уверен, что полученная финансовая поддержка будет серьезным подспорьем нашему некоммерческому сектору и позволит реализовать много по-настоящему полезных, интересных и нужных проектов. Благодарю Фонд президентских грантов за содействие и помощь!» - добавил Михаил Ведерников.