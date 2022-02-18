Псковская область получит более 10 млн рублей на поддержку некоммерческих организаций

Псковская область получит 11,6 млн рублей от Фонда президентских грантов для оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям региона. Как в своим инстаграм-аккаунте отметил губернатор Михаил Ведерников, это на 1,6 млн рублей больше, чем в прошлом году.
Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт Михаила Ведерникова
По словам Михаила Ведерникова, столько же будет выделено и из областного бюджета, поэтому общий объем поддержки в рамках регионального грантового конкурса для СОНКО в этом году составит более 23 млн рублей.
«В нашей области зарегистрировано большое количество некоммерческих организаций, которые работают в самых разных сферах: помогают детям-сиротам, пожилым людям и нуждающимся семьям, защищают животных, проводят спортивные и патриотические мероприятия, благотворительные акции», - рассказал глава региона.
Губернатор также добавил, что в этом году запланировано два региональных конкурса для НКО, в апреле начнется прием заявок. Оператор предоставления субсидий – управление общественных проектов и молодежной политики региональной администрации.
«Уверен, что полученная финансовая поддержка будет серьезным подспорьем нашему некоммерческому сектору и позволит реализовать много по-настоящему полезных, интересных и нужных проектов. Благодарю Фонд президентских грантов за содействие и помощь!» - добавил Михаил Ведерников.