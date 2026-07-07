Наталия Мозговая: Работодатели Псковской области относят навыки работы с ИИ к базовым требованиям

Работодатели относят умение пользоваться искусственным интеллектом к базовым требованиям к соискателям на этапах собеседований. Об этом заявила временно исполняющая обязанности директора Областного центра занятости населения Наталья Мозговая в эфире радио ПЛН FM.

Рынок труда формирует новые запросы и учитывает современные потребности. По словам Наталии Мозговой, помимо традиционного спроса на врачей, педагогов и рабочих специалистов, компании формируют запрос на цифровые направления.

Она отметила, что новые реалии включают искусственный интеллект, и подчеркнула: «Специалисты помогают соискателям осваивать навыки, соответствующие современным требованиям».