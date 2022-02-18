Общество

Молодым семьям Пскова расскажут об особенностях регионального маткапитала

Ежегодный семинар для молодых семей, которые вступили в брак недавно или готовятся к созданию семьи и рождению детей, пройдет в официальной группе Псковского городского молодежного центра в социальной сети «ВКонтакте» с 21 по 25 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в молодежном центре.

Фото: Молодежный центр города Пскова

«На протяжении пяти дней участники мероприятия смогут получить в визуализированной форме актуальную и полезную информацию о существующих социальных выплатах на рождение детей, об особенностях регионального материнского капитала и о том, как получить земельный участок, скидки на оплату коммунальных услуг. Кроме того, им расскажут, кому положены скидки на питание в муниципальных учреждениях», - рассказали организаторы семинара.

Всю информацию для семинара предоставил комитет по социальной защите Псковской области.