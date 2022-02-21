Общество

Число случаев заражения COVID-19 в Псковской области превысило 90 тысяч

90 001 человек заразились коронавирусом в Псковской области за все время пандемии. За сутки COVID-19 подтвердили у 971 человека, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

На лечении находятся 8 349 человек: 7 774 — амбулаторно, 575 — стационарно. За сутки выздоровели 177 пациентов (всего – 74 471). Скончались 1543 человека.

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Статистика заболеваемости в муниципалитетах: