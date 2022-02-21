Число случаев заражения COVID-19 в Псковской области превысило 90 тысяч

90 001 человек заразились коронавирусом в Псковской области за все время пандемии. За сутки COVID-19 подтвердили у 971 человека, сообщается в официальном Telegram-канале региона.
На лечении находятся 8 349 человек: 7 774 — амбулаторно, 575 — стационарно. За сутки выздоровели 177 пациентов (всего – 74 471). Скончались 1543 человека.
Статистика заболеваемости в муниципалитетах:
- Псков – 28980/344
- Великие Луки – 14389/40
- Бежаницкий район – 1052
- Великолукский район – 2383/66
- Гдовский район – 1382/4
- Дедовичский район – 2046/16
- Дновский район – 687/55
- Красногородский район – 801/3
- Куньинский район – 788
- Локнянский район – 859/9
- Невельский район – 3944/93
- Новоржевский район – 941/4
- Новосокольнический район – 2695/73
- Опочецкий район – 2824/10
- Островский район – 4028/30
- Палкинский район – 773/10
- Печорский район – 2068/16
- Плюсский район – 1406
- Порховский район – 3103/40
- Псковский район – 7428/111
- Пустошкинский район – 1118/8
- Пушкиногорский район – 1109/16
- Пыталовский район – 1037
- Себежский район – 2092/12
- Стругокрасненский район – 1454/1
- Усвятский район – 568/10.