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Общество

Пункт сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса открыли в Пскове

21.02.2022 13:55|ПсковКомментариев: 2

В Пскове открылся пункт сбора гуманитарной помощи эвакуированным жителям Донбасса. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщила глава города Елена Полонская.

Псковичи могут принести в местные общественные приемные партии предметы первой необходимости, бутилированную воду, детское питание, канцтовары, гигиенические средства, продукты с длительным сроком хранения, постельное белье, бытовую технику и многое другое.

Пункты сбора в Псковской области находятся по адресам:

  • город Псков, улица Гоголя, 9. Телефон для связи: 8 (8112) 66-25-12;
  • город Великие Луки, улица Некрасова, 10. Телефон для связи: 8(81153) 4-80-11.

Адрес пункта сбора в своем районе можно посмотреть на сайте.

Теги: #псков #помощь #беженцы
Источник: Псковская Лента Новостей
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