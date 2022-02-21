Пункт сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса открыли в Пскове

В Пскове открылся пункт сбора гуманитарной помощи эвакуированным жителям Донбасса. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщила глава города Елена Полонская.
Псковичи могут принести в местные общественные приемные партии предметы первой необходимости, бутилированную воду, детское питание, канцтовары, гигиенические средства, продукты с длительным сроком хранения, постельное белье, бытовую технику и многое другое.
Пункты сбора в Псковской области находятся по адресам:
Адрес пункта сбора в своем районе можно посмотреть на сайте.