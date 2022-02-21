Общество

Отсрочку от армии для сельских медиков обсудил соцкомитет областного Собрания

Комитет по труду и социальной политике на заседании, прошедшем в преддверии февральской сессии регионального парламента, рассмотрел законодательную инициативу об установлении отсрочки от службы армии для сельских медиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

С предложением добавить такую норму в федеральное законодательство в Собрание обратился уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов. Идею омбудсмена поддержали председатель Собрания Александр Котов, вице-спикер, председатель комитета по труду и социальной защите Игорь Дитрих и председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов, подготовленная депутатами инициатива включена в повестку ближайшей сессии.

О сути законопроекта «О внесении изменений в статью 24 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» коллегам доложил Игорь Дитрих: «Предлагается предоставить право отсрочки от призыва на военную службу гражданам из числа работников медицинских организаций, расположенных в сельской местности, имеющим высшее или среднее медицинское или фармацевтическое образование».

Депутат подчеркнул, что проблема совершенствования медицинской помощи на селе имеет государственную значимость.

«Недостаточная обеспеченность врачами и плохая укомплектованность медицинскими кадрами определяют низкую доступность медицинской помощи жителям сельской местности. При этом первичная медицинская помощь на селе зачастую является начальным и конечным этапом лечения», - констатировал Игорь Дитрих.

Вице-спикер Армен Мнацаканян уточнил, возможно ли работу в первичном звене здравоохранения на селе приравнять к альтернативной службе. Игорь Дитрих рассказал, что в ходе работы над законопроектом эта идея обсуждалась с юристами и военкомом, но не нашла общей поддержки.

«Отсрочка от армии позволит нам привлечь выпускников на весь срок трудового договора до 28 лет. Кто-то останется на год, кто-то на три, а кто-то может и больше – "прирастет корнями", будет жить на селе и работать здесь», - поделился аргументами Игорь Дитрих.

Депутат Артур Гайдук высказался в поддержку законодательной инициативы, отметив, что, по его мнению, она направлена, в первую очередь, на выпускников медучилищ. «По опыту своей работы в скорой помощи могу сказать, что приблизительно половина молодых ребят-фельдшеров, которые уходили в армию, потом не возвращалась в профессию», - поделился наблюдениями депутат.

«Отношение к предложению полностью позитивное. Мы сейчас строим новые ФАПы, что позволяет улучшить материально-техническую базу первичного звена здравоохранения, но это не решает кадровую проблему, связанную со старением медицинских работников», - поддержал предложение депутатов заместитель областного комитета по здравоохранению Денис Иванов.

«Дело хорошее, давайте поддерживать», - выразила свое отношение к законопроекту Анастасия Повторейко. Члены комитета единогласно одобрили законодательную инициативу.