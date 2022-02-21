Общество

Псковская таможня сообщила о незаконном ввозе тягачей из Латвии

Таможенные пошлины почти на 6 миллионов рублей не оплатили водители латвийской транспортной компании. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

«Осенью 2021 года тремя гражданами Латвии, являющимися представителями одной фирмы-перевозчика, на территорию Российской Федерации через МАПП Бурачки ввезено и помещено под таможенную процедуру временного ввоза четыре седельных тягача и три полуприцепа различных марок. Товары доставили в таможенный орган назначения, процедура таможенного транзита завершилась в установленный срок», – говорится в сообщении.

В результате проверки сотрудники таможни установили, что фактов вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза или помещения под таможенную процедуру «выпуск для внутреннего потребления» этих автомобилей не зарегистрировано.

У декларанта возникла обязанность по уплате ввозных таможенных пошлин и налогов на более чем 5,8 миллионов рублей.

Псковская таможня возбудила уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, совершенное в крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.