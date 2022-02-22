Получить кэшбэк за подарки на 23 февраля предлагают псковичам

Жителям Псковской области предлагают воспользоваться СНГБ-Маркетом при выборе подарков на 23 февраля и получить дополнительный кэшбэк. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.
Изображение: СНГБ
Получить дополнительный кэшбэк можно на следующих площадках:
Indever – до 6% дополнительных СНГБ-бонусов/миль
Puma – до 5,6%% дополнительных СНГБ-бонусов/миль
Aliexpress – до 5,5% дополнительных СНГБ-бонусов/миль
Яндекс.Маркет – до 5,4% дополнительных СНГБ-бонусов/миль
Строительный двор – до 5,2% дополнительных СНГБ-бонусов/миль
Спортмаркет – до 3,58% дополнительных СНГБ-бонусов/миль
Obi – до 3,2% дополнительных СНГБ-бонусов/миль
Fitness Plaza – до 1% дополнительных СНГБ-бонусов/миль
Другие интернет-магазины*.
Чтобы совершить покупку на СНГБ-Маркет, нужно:
Зайти в приложение «СНГБ Онлайн»
Выбрать раздел «Лояльность»
Кликнуть на «СНГБ-Маркет»
Кликнуть на нужный раздел
Выбрать магазин и пройти по ссылке
Выбрать товар или услугу и оплатить картой СНГБ.
Тем, кто не является участником программы лояльности СНГБ, предлагают подключиться к ней. Для этого в «СНГБ Онлайн» нужно нажать: вкладка «Продукты» → «Карты» → «Подключить программу лояльности».
Подробнее об условиях программы лояльности можно узнать по ссылке.
*Полный список партнеров можно посмотреть в приложении «СНГБ Онлайн»: раздел «Лояльность» → «СНГБ-Маркет