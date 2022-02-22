Общество

Получить кэшбэк за подарки на 23 февраля предлагают псковичам

Жителям Псковской области предлагают воспользоваться СНГБ-Маркетом при выборе подарков на 23 февраля и получить дополнительный кэшбэк. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Изображение: СНГБ

Получить дополнительный кэшбэк можно на следующих площадках:

Indever – до 6% дополнительных СНГБ-бонусов/миль

Puma – до 5,6%% дополнительных СНГБ-бонусов/миль

Aliexpress – до 5,5% дополнительных СНГБ-бонусов/миль

Яндекс.Маркет – до 5,4% дополнительных СНГБ-бонусов/миль

Строительный двор – до 5,2% дополнительных СНГБ-бонусов/миль

Спортмаркет – до 3,58% дополнительных СНГБ-бонусов/миль

Obi – до 3,2% дополнительных СНГБ-бонусов/миль

Fitness Plaza – до 1% дополнительных СНГБ-бонусов/миль

Другие интернет-магазины*.

Чтобы совершить покупку на СНГБ-Маркет, нужно:

Зайти в приложение «СНГБ Онлайн» Выбрать раздел «Лояльность» Кликнуть на «СНГБ-Маркет» Кликнуть на нужный раздел Выбрать магазин и пройти по ссылке Выбрать товар или услугу и оплатить картой СНГБ.

Тем, кто не является участником программы лояльности СНГБ, предлагают подключиться к ней. Для этого в «СНГБ Онлайн» нужно нажать: вкладка «Продукты» → «Карты» → «Подключить программу лояльности».

Подробнее об условиях программы лояльности можно узнать по ссылке.

*Полный список партнеров можно посмотреть в приложении «СНГБ Онлайн»: раздел «Лояльность» → «СНГБ-Маркет