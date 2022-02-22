Общество

Скидки до 60% и повышенные бонусы «Спасибо» предлагает Сбер в праздники

К 23 Февраля и 8 Марта Сбер предлагает своим клиентам получать повышенные бонусы от СберСпасибо и скидки до 60% за покупки в компаниях экосистемы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ПАО Сбербанк.

В акции участвуют различные компании, продукты и сервисы.

Кредитная СберКарта. В период праздников Сбер будет начислять 20% бонусов за покупки у партнеров экосистемы тем, кто оформит карту до 10 марта включительно. Повышенные бонусы от СберСпасибо (не более 5000 на человека) будут начисляться до 17 марта.

СберПрайм. Скидка 30% на годовую подписку, которая обойдется в 1390 рублей вместо стандартных 1990. Подписку можно приобрести за бонусы от СберСпасибо, обменяв их на скидку до 99% от стоимости.

СберМегаМаркет. Скидки до 60% на подарки к 23 Февраля и 8 Марта из подборки «Территория желанных подарков».

СберМаркет. Скидки до 60%.

Okko. Скидки 30% на подборки фильмов к праздникам.

SberDevices. Скидки до 25% на умные устройства Sber и специальные условия на подписку СберПрайм при покупке девайсов.

СБЕР ЕАПТЕКА. Скидка 400 рублей на первый заказ от 2700 рублей.

СберСпасибо. До 100% бонусов за покупки у партнёров программы СберСпасибо и возможность получить 100 000 бонусов.

СберЗвук. Встроенный плейлист для весеннего настроения c музыкой в HiFi-качестве.

Подробнее о праздничных предложениях Сбера можно узнать на сайте акции.

«Рекомендации по выбору идеального подарка помогут дать виртуальные ассистенты Салют. Достаточно просто спросить виртуальных помощников: «Салют, что подарить?», рассказать, кому планируется делать подарок, обозначить бюджет – и пользователю предложат несколько вариантов, от практичных до креативных. Заказать подарок сразу можно будет на СберМегаМаркете», – добавили в пресс-службе банка.