Общество

Псковичей приглашают на уникальную дегустацию шоколада

Уникальная дегустация шоколада, которую проведет сертифицированный дегустатор второго уровня IICCT Елена Жернакова, пройдет в паста-баре «Херес и Флердоранж» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в организации.

Фото: «Херес и Флердоранж» / «ВКонтакте»

«Быть дегустатором шоколада - ответственная работа, но кто-то должен ее делать. Этот урок представляет собой краткое введение в мир вкуса, запаха и ощущений», - отметили в организации.



Псковичам предлагают познакомиться с профессиональной картой вкусов от IICCT (Международный институт дегустации шоколада и какао), а затем проверить новые знания, попробовав горький шоколад из какао-бобов Индии, Эквадора, Перу, Конго и Никарагуа.



«Вы узнаете откуда в шоколаде появляются ноты цветов и фруктов, что общего между шоколадом, кофе и вином и в чем заключается работа профессионального дегустатора. Научитесь оценивать качество, состав и вкусо-ароматический профиль шоколада и описывать его. Познакомитесь с уникальными методиками дегустации. По желанию, вы сможете отобразить вкус шоколада цветом, посредством рисунка, используя уникальную методику Taste with color», - добавили в организации.



Дегустация состоится 25 и 26 февраля в 19.00 в паста-баре «Херес и Флердоранж». Забронировать места можно по телефону: 8 960 224-88-80. Стоимость участия в мероприятии - 1 500 рублей.