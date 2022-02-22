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Общество

Кассация оставила без изменений решение суда по делу об исключении псковича из реестра иноагентов

22.02.2022 18:09|ПсковКомментариев: 0

Кассационная инстанция оставила в силе решение Псковского городского суда по делу об исключении журналиста Дениса Камалягина* из реестра СМИ, выполняющих функцию иностранного агента. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила адвокат Татьяна Мартынова.

Кроме того, иск об исключении из реестра также оставили без удовлетворения.

«Ничего нового не произошло, результаты были ожидаемы. Действительно, кассационная инстанция оставила в силе решение Псковского горсуда, - сказала Татьяна Мартынова. - Что же касается наших доводов, они оставались все теми же. Полагаю, можно обратить внимание, что мы в жалобе говорили про нарушение права на справедливое судебное решение. Однако суд взял на себя роль стороны ответчика и по собственной инициативе решил истребовать доказательства. Но таких документов нет. Несмотря на возражения со стороны ответчика, суд все равно сделал запрос».

Адвокат добавила, что, по ее мнению, это существенное нарушение. Она также отметила, что они будут обращаться в Верховный суд Российской Федерации, а затем в Европейский суд по правам человека.

*Напомним, 28 декабря 2020 года Минюст внес Дениса Камалягина в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

Теги: #суд #журналистика #иностранные агенты
Источник: Псковская Лента Новостей
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