Общество

Какие выплаты положены военным и их семьям, напомнили в псковском пенсионном фонде

Бывшие военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов в дополнение к своей основной пенсии по линии силового ведомства могут получать гражданскую пенсию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда России.

Для этого им необходимо иметь стаж работы после увольнения со службы, накопить минимальные пенсионные коэффициенты и достигнуть пенсионного возраста. В этом году перечисленные параметры составляют 13 лет и 23,4 коэффициента, возраст – 61,5 год для мужчин и 56,5 лет для женщин.

Если военный в отставке занимается предпринимательством и платит за себя взносы на обязательное пенсионное страхование, он также имеет право на гражданскую пенсию при соблюдении указанных условий.

Помимо пенсии, военные в отставке имеют право на отдельные социальные выплаты. Среди них, прежде всего, ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). Эту меру поддержки устанавливают по федеральным льготам, и сегодня Пенсионный фонд предоставляет ее военнослужащим, ставшим инвалидами при исполнении обязанностей (а также сотрудникам МЧС, органов внутренних дел и пожарным), ветеранам боевых действии, семьям погибших военнослужащих, Героям России и СССР, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны и их семьям.

В настоящее время ЕДВ по указанным основаниям получает больше миллиона человек.

Кроме того, с этого года Пенсионный фонд также начал осуществлять ряд выплат, которые раньше предоставлялись семьям военных и сотрудников силовых ведомств органами социальной защиты населения. Среди таких пособий – единовременная выплата беременной жене военнослужащего по призыву, ежемесячное пособие на ребенка призывника, проходящего службу, компенсация коммунальных платежей семьям погибших и умерших военных, ежегодная выплата на летний оздоровительный отдых ребенка и другие.