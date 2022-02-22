Общество

Пропускная способность погранпункта Бурачки увеличится на 17% после реконструкции

Пропускная способность погранпункта Бурачки увеличится на 17% после реконструкции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ФГКУ Росгранстрой.

Фото здесь и далее: пресс-служба ФГКУ Росгранстрой

Руководитель ФГКУ Росгранстрой Геннадий Безлобенко провел выездное рабочее совещание по вопросу реализации проекта реконструкции автомобильного пункта пропуска Бурачки в Псковской области на границе с Латвией. В нем приняли участие представители генеральной подрядной организации «Росэлектроника», субподрядной организации «СтройПроект», организации «ТМЮ», осуществляющей строительный контроль на объекте, а также представители таможенной и пограничной служб МАПП Бурачки и сотрудники Псковского филиала ФГКУ Росгранстрой. ​

Напомним, реконструкция одного из самых загруженных пунктов пропуска на российско-латвийской границе Бурачки проводится в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» за счет средств федерального бюджета. Модернизация погранперехода ведется без приостановки его функционирования. Это решение обусловлено высокой степенью востребованности объекта, где через границу перемещается более 50% всех грузов, идущих через Псковскую область.

В настоящее время продолжаются работы по бетонированию и переустройству инженерных сетей. Для этого задействовали 35 человек и 2 единицы тяжелой техники. Осуществляется строительный и авторский надзор за ходом выполнения работ по строительству объектов пункта пропуска.

Реконструкция подразумевает увеличение количества полос движения транспорта, строительство бокса углубленного досмотра грузового транспорта, обустройство площадки для мобильного инспекционно-досмотрового комплекса. Все это позволит увеличить пропускную способность МАПП Бурачки на 17% (до 2400 транспортных средств в сутки), а это значит, что увеличится скорость прохождения контрольных процедур на границе, а значит и скорость доставки грузов.

На строительной площадке генеральный директор «СтройПроекта» Кирилл Крупенченко доложил Геннадию Безлобенко о ходе работ по каждому объекту пункта пропуска. Руководитель ФГКУ Росгранстрой сосредоточил фокус своего внимания на проблемных вопросах, влияющих на динамику выполнения работ, дал персональные поручения, указав на необходимость завершения работ в срок и с высоким качеством.

Отметим, с 2022 по 2027 года в Псковской области за счет средств федерального бюджета планируется реализация еще трех проектов реконструкции автомобильных пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации. На границе с Латвией помимо пункта пропуска Бурачки модернизуют погранпереход Убылинка (2023-2027 года). На границе с Эстонией – Шумилкино (2022-2026 года) и Куничину гору (2022-2026 года).