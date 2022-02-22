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Общество

Александр Серавин высказался против пересмотра исторических дат, отмены праздников и уничтожения памятников 

23.02.2022 13:18|ПсковКомментариев: 0

Председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Серавин в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 23 февраля высказался против пересмотра исторических дат, отмены праздников и уничтожения памятников.

Александр Серавин считает, что нельзя пересматривать исторические события, ставить под сомнение их значимость из-за изменения политической конъюнктуры. Такое мнение он высказал в связи с вопросом актуальности празднования Дня защитника Отечества 23 февраля — в день создания Красной армии, известных событий под Псковом и Нарвой в 1918 году.

Отвечая на вопрос ведущих программы «Особое мнение», почему День защитника Отечества нельзя связать с наиболее ярким и значимым событием, как, например, Ледовое Побоище или Бородинская битва, Александр Серавин подчеркнул, что не существует исторических дат, которые бы не были подвергнуты сомнениям или критике историками последующих поколений, поэтому замена даты не имеет в данном случае значимости. 

Александр Серавин рассказал, что структуру личности каждого человека, если ее изучать через призму исторической психологии, сначала составляет то время, которое помнит он, затем — рассказы близких и родных о тех или иных событиях. В случае с 23 февраля есть воспоминания очевидцев, которые передаются из поколения в поколение, из которых следует, что жители Петрограда ехали защищать Родину от немцев. Их поступок, отмечает Александр Серавин, связан с порывом бескорыстно защищать Отечество.

Теги: #эхо москвы в пскове #23 февраля #история
Источник: Псковская Лента Новостей
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