Елена Полонская опубликовала детские фото и рассказала о своей защите и опоре

Своими любимыми детскими фотографиями поделилась с подписчиками в соцсетях глава Пскова Елена Полонская.

«Вот так проходило детство с моими любимыми братьями! Единственная дочь и сестра в большой семье в окружении самых близких мне людей. В атмосфере любви и внимания. На праздники как единственная любимая девочка в семье получала от отца и братьев лучшие подарки, - поделилась Елена Полонская воспоминаниями о детстве. - Вместе с братьями мы ходили на раскопки, играли в казаки-разбойники, кидали патроны в костры, а потом убегали, строили шалаши, ходили на рыбалку, играли в футбол. Это было веселое и незабываемое время. А еще с детства я знала, что родные люди - моя защита и опора».