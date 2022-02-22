Общество

На здании ГКЦ в Пскове включили праздничную подсветку. ФОТО

Праздничную цветную подсветку включили на колоннах Городского культурного центра в Пскове в честь Дня защитника Отечества. Об этом сообщил глава городской администрации Борис Елкин.

Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт Бориса Елкина

«Колоннада Городского культурного центра сегодня в цветах триколора. Праздничную цветную подсветку включили специально ко Дню защитника Отечества. Цвета российского флага – белый, синий, красный – попеременно сменяют друг друга, символизируя свободу нашего государства, мужество и храбрость защитников нашей родины», - написал Борис Елкин в своем инстаграм-аккаунте.

Как пояснил сити-менеджер Пскова, подсветка здания Городского культурного центра появилась в конце прошлого года в завершение ремонтных работ, которые провели специально к 60-летнему юбилею учреждения. На средства городского бюджета капитально отремонтировали фойе первого этажа, главный вход в здание и колоннаду.

«Обычную подсветку колонн включают в темное время суток. В праздники решили порадовать псковичей чем-нибудь необычным. Коллектив ГКЦ уже готовится к следующему событию – Международному женскому дню», - добавил Борис Елкин.