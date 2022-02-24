Общество

Инициативу псковских депутатов об отсрочке от армии сельским медикам рассмотрят в Госдуме

Депутаты Псковского областного Собрания направят в Государственную Думу законодательную инициативу о предоставлении отсрочки от службы в армии выпускникам медицинских вузов. Об этом с сессии регионального парламента, которая проходит 24 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.



Речь идет о выпускниках медицинских учебных заведениях, которые выбрали работу на селе. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что сельские жители в России - это почти 26% населения страны, в четверти субъектов - около 40%.



Недостаточная обеспеченность врачами и плохая укомплектованность медицинскими кадрами определяют низкую доступность медицинской помощи жителям сельской местности, при этом первичная медпомощь на селе зачастую является начальным и конечным этапом лечения. Проблема совершенствования медицинской помощи на селе имеет государственную значимость, указывают авторы инициативы.



Вместе с тем, в соответствии положениями Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» выпускники медицинских вузов - мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на воинском учете подлежат призыву на военную службу. Фактически выпускник проходит военную службу в войсках, не связанных с медицинской деятельностью и не имеет возможности закрепить свои знания и умения, полученные в вузе, на практике.



В целях сохранения профессиональных кадров, а также совершенствования медицинской помощи на селе проектом федерального закона «О внесении изменений в статью 24 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе"» предлагается предоставить право отсрочки от призыва на военную службу гражданам, получившим медицинское и (или) фармацевтическое образование в случае, если они осуществляют свою трудовую деятельность в медицинских организациях, расположенных в сельской местности.



Правовые положения законопроекта позволят частично решить одну из основных задач развития здравоохранения в России - кадрового обеспечения, предусматривающую, в том числе, устранение дисбаланса между наличием медицинских работников определенных специальностей и категорий и потребностью в таковых, особенно в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь на селе.



С предложением добавить такую норму в федеральное законодательство в Собрание обратился уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов. Идею омбудсмена поддержали председатель Собрания Александр Котов, вице-спикер, председатель комитета по труду и социальной защите Игорь Дитрих и председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов.