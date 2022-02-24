Общество

Ускорить отлов бездомных собак поручил псковский губернатор

Ускорить отлов бездомных собак и обеспечить регулирование самопроизвольного выгула домашних питомцев поручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Фото: пресс-службаадминистрации Псковской области

Такое решение глава региона принял 24 февраля в ходе рабочего совещания с председателем регионального комитета по ветеринарии Верой Баданиной.

Напомним, наибольшее количество обращений по поводу наличия безнадзорных животных на улицах населенных пунктов поступало из Псковского, Островского и Дновского районов.

Вера Баданина проинформировала, что в этих муниципалитетах ситуация стабилизировалась. Специалисты комитета продолжают работу по отлову бездомных собак силами зоозащитных организаций, с которыми заключили муниципальные договоры.

Всего с начала года отловили 68 бездомных собак, сообщила Вера Баданина. «Стараемся отрабатывать все поступающие жалобы оперативно. Количество обращений уменьшилось. Только в Островском районе по сравнению с прошлым годом число обращений снизилось в два раза», — отметила она.

«Если собаки на улице есть, и обращений не так много, — это не значит, что все хорошо. Бродячих животных нужно отловить в кратчайшие сроки. Все решения по этому поводу приняты. По Острову вопрос с бродячими собаками должен быть решен однозначно», — сказал Михаил Ведерников и дал неделю для завершения всех мероприятий.

Еще одна проблема, на которой акцентировал внимание губернатор, — собаки на самовыгуле. Он поручил усилить разъяснительную работу с нерадивыми хозяевами и напомнить о возможном «наказании рублем». Власти Псковской области прорабатывают механизм, по которому домашние собаки, находящиеся на улице без присмотра, будут отлавливаться. Чтобы забрать питомца, хозяину необходимо будет оплатить все расходы, связанные с его нахождением в приюте.

«Надеюсь, это будет дополнительным фактором для того, чтобы владельцы собак стали ответственнее, следили за своими животными и не отпускали их гулять без присмотра», — заключил Михаил Ведерников.