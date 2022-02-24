Общество

Псковичей приглашают на экологическую масленицу

Псковская экологическая библиотека приглашает жителей областного центра на экологическую масленицу 27 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской городской библиотеке.

Фото здесь и далее: Центральная городская библиотека Пскова

Детская экологическая библиотека «Радуга» на улице Новоселов проведет «День народного творчества». Библиотекари подготовили для своих читателей специальную праздничную программу «Мастерство за плечами не носить…» в рамках Года культурного наследия народов России и социально-просветительского проекта «Фольклор. Традиции. Экология: старые сказки на эколад».

Организаторы праздника назвали своей целью не только поближе познакомить псковичей с подлинными местными масленичными традициями, но и вдохновить участников на экологически осознанный образ жизни в соответствии с традиционным народным укладом.

Мероприятия начнутся в 12:00. Откроет программу выступление ансамбля «Фолк-Феникс» с элементами дефиле в народных костюмах «Всяк хорош, кто платьем пригож».

Ансамбль «Фолк-Феникс», как он сам себя называет, это «творческая семья», в которой насчитывается 13 детей от пяти до тринадцати лет под руководством опытного псковского музыкального педагога, лауреата международных и всероссийский конкурсов, обладателя премии президента «Молодые дарования России», солистки-вокалистки Елены Фединой. В репертуар ансамбля входят фольклорные песни псковской земли, а также традиционные русские народные песни других регионов России.

Посетителей праздника также ждет презентация выставки «Весну-красну приглашаем!». На этой выставке-инсталляции будут представлены куклы, подобные тем, в которые псковские дети играли в старину и которые создавали в качестве оберегов предки, а также другие произведения прикладного народного творчества. Выставку подготовили совместно со студентами специальности «Дизайн в области культуры и искусства» Псковского политехнического колледжа.

Завершит праздничную программу мастер-класс «Масленица-любушка, пришел твой час, голубушка» по созданию экокуклы-оберега.