Общество

Начинается видеотрансляция «Собственной персоной» с Дмитрием Быстровым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Собственной персоной», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Сегодня ее участником станет глава Островского района Дмитрий Быстров. Он расскажет ведущей Любови Кузнецовой и радиослушателям, как «перезимовал» Островский район, включая коммунальные предприятия, энергетический комплекс и дороги.

Кроме того, глава района поделится планами на этот год в части дорожных ремонтов, благоустройства дворов и общественных территорий в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Предполагается, что самым большим для Острова проектом по благоустройству в этом сезоне станет реконструкция центральной площади города, но сейчас вокруг этой перспективы идут споры. Почему определенная группа островичей не хочет реконструкции? Что будет с памятником Герою Советского Союза, легендарному руководителю островского подполья Клаве Назаровой?