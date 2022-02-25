Общество

Число коек для пациентов с COVID-19 увеличили в Псковской области

Число коек для пациентов с COVID-19 увеличили в Псковской области до 805. Об этом в ходе заседания оперштаба по борьбе с распространением коронавируса сегодня, 25 февраля, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Эпидемиологическая ситуация остается напряженной, ежедневно в области выявляют от 900 до 1000 новых случае заражения. <...> ковидный коечный фонд расширен до 805 мест», - сказал Михаил Ведерников.

По его словам, 40-50 человек в области ежедневно нуждаются в госпитализации. «К сожалению, многие обращаются за помощью уже в тяжелом состоянии», - заметил губернатор.