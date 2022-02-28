Общество

Детей-сирот до получения жилья предложили прописывать в интернатах

На отзыв в правительство направлен законопроект, которым предлагается разрешить детям сиротам сохранять место прописки в домах-интернатах до получения ими положенного жилья от государства. Об этом пишет газета «Известия».

«В прошлом году общее число квадратных метров жилья в России превысило 4 млрд. При этом только за 2020 год было введено 82,2 млн, за 2021 год — около 86 млн кв. м. В свою очередь, по состоянию на 1 августа 2021 года, в списках на получение жилья находились 289 800 детей-сирот. При этом 199 700 детей-сирот из вышеуказанных списков не могут реализовать свое право на жилище, несмотря на то, что им уже исполнилось 18 лет», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Также в ней уточняется, что после завершения обучения в специальных образовательных учреждениях при домах-интернатах дети сироты автоматически лишаются прописки.

Как сообщила автор законопроекта, первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова, причиной его разработки стали многочисленные обращения к ней подростков, которые столкнулись с проблемой отсутствия регистрации.

«Сейчас дети подолгу стоят в очередях и фактически попадают в правовой вакуум. Не имея регистрации, они не могут устроиться на работу, получить льготы и пособия. Государство этот вопрос сейчас решает, но проблема пока остается», — пояснила она.

В профильном комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов считают, что законопроект заслуживает поддержки.