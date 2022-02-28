Общество

Выставка масленичного сувенира открылась в Пскове. ФОТО

Выставка-конкурс «Масленичный сувенир» открылась в Пскове сегодня, 28 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

Открытие состоялось в 17.00 в выставочном зале Псковского областного центра народного творчества.

Участниками выставки стали мастера декоративно-прикладного творчества из Бежаницкого, Великолукского, Гдовского, Дедовичского, Красногородского, Локнянского, Новоржевского, Новосокольнического, Опочецкого, Островского, Палкинского, Печорского, Плюсского, Порховского, Псковского, Пустошкинского, Пушкиногорского, Пыталовского, Себежского, Стругокрасненского, Усвятского районов и городов Пскова и Великие Луки.

Выставка насчитывает более 200 экспонатов от 90 авторов.

«Перед зрителем предстанут излюбленные куклы, герои масленичных обрядовых действ, сказочные персонажи, картины праздничных встреч и гуляний в коллективных композициях, каруселях, сценках. Авторы работ использовали разнообразные материалы и техники: валяние, вышивка, макраме, резьба и роспись по дереву, вязание», - отметили организаторы выставки.

Увидеть экспозицию можно в центре творчества на улице Некрасова, 10. С понедельника по пятницу выставка будет работать с 10.00 до 19.00, а в субботу - с 11.00 до 16.00.

В этом году в связи с антиковидными ограничениями массовые гуляния в областном центре отменили, добавили в администрации Пскова. Вместо этого жители и гости города могут посетить лабиринт из сена, установленный в сквере 60-летия Октября, а также ярмарку в Финском парке.

Здесь можно увидеть изделия ремесленной палаты Псковской области - сувениры псковских, изборских и печорских мастеров, включая гастрономические подарки. Кроме того, как сообщила директор МП «Парки и ярмарки» Елена Павлова, на территории ярмарки работает палатка с готовыми блинами навынос.

Ярмарка в Финском парке продолжит работу до 8 марта включительно.