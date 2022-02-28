Общество

Большинство респондентов ПЛН не готовы принять у себя беженцев

Большинство респондентов Псковской Ленты Новостей не готовы принять у себя беженцев из Донбасса. Это следует из опроса, в котором принял участие 481 человек.

45% опрошенных отказались, поскольку не верят госпропаганде, а 14% не готовы в связи с тем, что не хотят пускать в свой дом незнакомцев. 4% респондентов считают, что беженцы должны решать свои проблемы самостоятельно, а 8% указали на то, что беженцы должны жить в специальных лагерях.

Готовы принять беженцев 3% опрошенных, поскольку у них есть «все необходимое для этого». Также готовы их принять еще 7% респондентов, поскольку это «наш братский народ». 12% готовы, но не располагают достаточной для этого жилплощадью.

4% читателей, принявших участие в опросе, не верят в реальность перспективы большой волны беженцев.

Сейчас на сайте ПЛН стартовал новый опрос: «Беспокоят ли вас последствия введения Западом масштабных антироссийских санкций?».