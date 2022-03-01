В Псковской области выявили более 900 новых случаев заражения коронавирусом

917 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области. За все время пандемии в регионе подтвердили COVID-19 у 97 443 человек, говорится в официальном Telegram-канале региона.
На лечении находятся 5 953 человек: 5 474 — на амбулаторном, 479 — на стационарном. За сутки выздоровели 902 пациента, всего — 79 153. Скончались 1583 человека.
Статистика заболеваемости COVID-19 в муниципалитетах:
- Псков – 31413/199
- Великие Луки – 15452/208
- Бежаницкий район – 1196/40
- Великолукский район – 2488/1
- Гдовский район – 1567/31
- Дедовичский район – 2255/69
- Дновский район – 787/22
- Красногородский район – 822/1
- Куньинский район – 841/7
- Локнянский район – 948/1
- Невельский район – 4317/65
- Новоржевский район – 978/2
- Новосокольнический район – 2865/12
- Опочецкий район – 2958/8
- Островский район – 4414/48
- Палкинский район – 911/22
- Печорский район – 2201/19
- Плюсский район – 1508/2
- Порховский район – 3285/35
- Псковский район – 8103/46
- Пустошкинский район – 1189/18
- Пушкиногорский район – 1206/9
- Пыталовский район – 1298/5
- Себежский район – 2236
- Стругокрасненский район – 1573/45
- Усвятский район – 586/2.