Общество

В Псковской области выявили более 900 новых случаев заражения коронавирусом

917 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области. За все время пандемии в регионе подтвердили COVID-19 у 97 443 человек, говорится в официальном Telegram-канале региона.

На лечении находятся 5 953 человек: 5 474 — на амбулаторном, 479 — на стационарном. За сутки выздоровели 902 пациента, всего — 79 153. Скончались 1583 человека.

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Статистика заболеваемости COVID-19 в муниципалитетах: