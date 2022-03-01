Общество

Торжественное возложение цветов к памятнику 6-й роты состоялось в Пскове

Торжественное возложение цветов к памятнику легендарной 6-й роты ВДВ состоялось в Пскове сегодня, 1 марта, в 22-ю годовщину гибели бойцов в Аргунском ущелье, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Цветы к памятнику возложили первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, заместитель командира Воздушно-десантных войск Леонид Шевченко и временно исполняющий обязанности командира 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной, ордена Суворова дивизии Роман Самохин.

Также в церемонии приняли участие представители Республики Беларусь - государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев и специальный представитель президента Республики Беларусь Виктор Шейман.

Затем состоялся молебен в часовне святого Георгия Победоносца в дивизии. Память погибших воинов почтили минутой молчания.

Смотрите также Память бойцов легендарной 6-й роты почтили в Пскове

Напомним, 1 марта 2000 года десантники 6-й роты 104-го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизии под командованием подполковника Марка Евтюхина вступили в неравный бой с боевиками Хаттаба под Улус-Кертом в Аргунском ущелье Чечни. 90 бойцов предотвратили прорыв 2,5 тысяч членов незаконных бандформирований, уничтожив 700 из них.

За проявленный героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 68 солдат и офицеров награждены Орденами Мужества, 63 из них – посмертно.