Общество

Представители Псковского облсовпрофа почтили память бойцов 6-й роты

Представители профсоюзов и профобъединения Псковской области почтили память бойцов 6-й роты 104-го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

Сегодня, 1 марта, представители профсоюзов и профобъединения области посетили памятник десантникам в деревне Череха Псковского района и возложили к нему цветы.

«Спустя двадцать два года мы помним подвиг десантников, которые ценой своей жизни защитили нас и нашу страну. Благодарность и память об их подвиге всегда будет жить в наших сердцах. Сегодня псковские десантники снова выполняют свой долг по защите интересов и безопасности России. И мы уверены, что победит правда и добро», - отметил председатель Псковского профобъединения Игорь Иванов.

Напомним, 1 марта 2000 года десантники 6-й роты 104-го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизии под командованием подполковника Марка Евтюхина вступили в неравный бой с боевиками Хаттаба под Улус-Кертом в Аргунском ущелье Чечни. 90 бойцов предотвратили прорыв 2,5 тысяч членов незаконных бандформирований, уничтожив 700 из них.

За проявленный героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 68 солдат и офицеров награждены Орденами Мужества, 63 из них – посмертно.