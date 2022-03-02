Общество

Псковичам предлагают задать депутатам вопросы о здравоохранении

Неделя приемов граждан по вопросам здравоохранения проходит в региональной общественной приемной «Единой России» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе реготделения партии.

Приемы проводятся в дистанционном режиме. Обращаться можно по телефону: 8(8112) 66-25-12.

2 марта встречу с псковичами с 10:00 до 12:00 проведет депутат областного Собрания Виктор Антонов; с 14:00 до 17:00 – депутат Псковской городской Думы Галина Неваленная.

3 марта на вопросы псковичей ответит с 10:00 до 13:00 депутат регионального парламента, главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко, с 14:00 до 17:00 - депутат Псковской городской Думы Денис Иванов.

4 марта депутат Псковского областного Собрания Елена Лунгу проконсультирует псковичей по интересующим их вопросам с 10:00 до 13:00.

5 марта заключительный прием в рамках тематической недели проведет с 10:00 до 13:00 вице-спикер регионального парламента Армен Мнацаканян.