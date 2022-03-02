Общество

Как бороться с сонливостью после COVID-19, рассказала псковский врач

Как бороться с усталостью и сонливостью после перенесенного COVID-19, рассказала главный врач Псковской областной инфекционной больницы, депутат Псковского областного Собрания Анастасия Повторейко, отвечая на вопрос подписчика в Instagram.

«Долго ли после коронавируса будет сохраняться чувство сонливости и усталости?» - спросил Анастасию Повторейко подписчик.

Врач ответила, что восстановительный период индивидуален, он может занимать от двух недель до двух месяцев. «Главное - вовремя начинать расширение режима, включая прогулки на свежем воздухе и дыхательную гимнастику», - дала рекомендацию Анастасия Повторейко.