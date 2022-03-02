Общество

Оказывающим услуги сопровождаемого проживания псковичам повысят зарплату

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял решение выделить дополнительные средства, которые позволят увеличить заработную плату сотрудников отделения сопровождаемого проживания. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Такое решение глава региона принял в ходе рабочей встречи с директором Центра лечебной педагогики, членом Общественной палаты РФ от Псковской области Андреем Царевым.

«Эти специалисты работают для людей с ментальной инвалидностью, которые не могут жить самостоятельно, без постоянной помощи и поддержки соцработников. Труд этот очень непростой, здесь есть и утренние, и вечерние, и ночные смены. При этом зарплаты значительно ниже, чем в среднем по региону», — заметил губернатор.

На увеличение фонда оплаты труда направят 1,6 млн рублей, что позволит повысить заработную плату 14 специалистам отделения сопровождаемого проживания. Отделение действует в структуре Псковской региональной общественной благотворительной организации «Общество родителей детей-инвалидов с аутизмом "Я и Ты"».

НКО «Я и ты» совместно с Центром лечебной педагогики реализует проект на основе социального партнерства государства и общественности, напомнили в администрации.

Ранее сообщалось, что в Псковской области создадут единую региональную базу данных людей с ментальной инвалидностью.